Klinik am Südring

Venengift

SAT.1Staffel 4Folge 260
Venengift

Klinik am Südring

Folge 260: Venengift

23 Min.Ab 12

Eine ältere Dame bringt ihre Nachbarin und deren kleine Tochter in die Klinik, nachdem sich das Mädchen beim Versuch, seiner Mutter einen Tee zu machen, den Arm verbrüht hat. Die Ärzte untersuchen auch die Mutter und finden schnell heraus, dass ein Tee allein für ihre Heilung nicht genügen wird. Und: Eine Schwangere kippt im Fahrstuhl der Klinik um. Hat das Baby den Sturz unbeschadet überstanden? Doch auch der Gesundheitszustand der Mutter spitzt sich drastisch zu.

