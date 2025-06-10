Zum Inhalt springenBarrierefrei
Klinik am Südring

Hände weg von meinen Socken

SAT.1Staffel 4Folge 264
Hände weg von meinen Socken

Folge 264: Hände weg von meinen Socken

23 Min.Ab 12

Ein Besucher leidet plötzlich unter starken Sehstörungen. Die Untersuchungen bleiben ohne Befund und das Klinik-Team steht vor einem Rätsel. Außerdem will der Mann sich partout nicht für weitere Tests ausziehen. Und: Bevor eine schwangere Frau die Nachricht verarbeiten kann, dass sie Zwillinge erwartet, muss sie eine folgenschwere Entscheidung treffen - und diese hängt mit ihrer eigenen Vergangenheit zusammen ...

