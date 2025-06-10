Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 4Folge 265
23 Min.Ab 12

Ein junges Mädchen ist in der Bäckerei der Familie plötzlich mit Magenkrämpfen umgefallen. Der Urologe vermutet einen Nierenstau - der Auslöser dafür überrascht alle Beteiligten. Und: Eine Naturkosmetikerin wird endlich an ihrer schmerzenden Schulter operiert. Aber dann entdecken die Ärzte eine erschreckende rote Schwellung an ihrem Bein. Die Diagnose gleicht einem wahrgewordenen Alptraum ...

SAT.1
