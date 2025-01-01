Zum Inhalt springenBarrierefrei
Klinik am Südring

SAT.1Staffel 4Folge 267
Klinik am Südring

23 Min.Ab 12

Nach einem Sturz beim Fußballtraining muss der 71-Jährige Coach ein künstliches Hüftgelenk eingesetzt bekommen. Die Ärzte raten ihm, das Training endlich an den Nagel zu hängen - seiner Gesundheit zuliebe. Doch der rüstige Rentner weigert sich vehement. - Eine Frau kommt mit Verbrennungen in die Notaufnahme. Angeblich hatte sie einen Unfall mit einem Gaskocher, doch ihre Familie zweifelt an der Version, da die Frau seit Monaten unter etwas anderem zu leiden scheint.

SAT.1
