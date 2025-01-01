Fußball ist (nicht) unser LebenJetzt kostenlos streamen
Klinik am Südring
Folge 267: Fußball ist (nicht) unser Leben
23 Min.Ab 12
Nach einem Sturz beim Fußballtraining muss der 71-Jährige Coach ein künstliches Hüftgelenk eingesetzt bekommen. Die Ärzte raten ihm, das Training endlich an den Nagel zu hängen - seiner Gesundheit zuliebe. Doch der rüstige Rentner weigert sich vehement. - Eine Frau kommt mit Verbrennungen in die Notaufnahme. Angeblich hatte sie einen Unfall mit einem Gaskocher, doch ihre Familie zweifelt an der Version, da die Frau seit Monaten unter etwas anderem zu leiden scheint.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Klinik am Südring
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1