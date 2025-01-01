Zum Inhalt springenBarrierefrei
Klinik am Südring

SAT.1Staffel 4Folge 270
Folge 270: Pummelpraline

23 Min.Ab 12

Eine stark übergewichtige Frau hat sich einer Sportgruppe angeschlossen, um endlich ihr Gewicht zu reduzieren. Dabei hat sie sich eine Knieverletzung zugezogen, die operativ versorgt werden muss. Weitaus schlimmer als diese ist allerdings die Lähmung, die sie sich durch die unsachgemäßen Heilungsversuche ihres Trainers zuzieht. - Ein Teenager ist unerklärlich müde und abgeschlagen. Seine Mutter befürchtet, dass die neue Patchwork-Familie den Jungen fertigmacht.

