Klinik am Südring
Folge 28: Verführt und zugenäht
45 Min.Ab 12
Eine frischgebackene Mutter kommt mit Unterleibsschmerzen in die Klinik. Hat sie zu früh nach der Geburt wieder mit dem Sport begonnen? Und: Eine Schülerin wird mit Kreislaufproblemen in die Klinik gebracht. Doch ihre anstehende Schulfreizeit scheint ihr wichtiger zu sein als ihre Erkrankung ... Außerdem: Eine junge Frau verletzt sich bei einem angeblichen Treppensturz. Was verheimlicht sie vor ihrem Mann?
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Klinik am Südring
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1