Staffel 4Folge 281
22 Min.Ab 12

Zwei Jugendliche sind mit dem Cityroller gestürzt. Während das Mädchen sich bereitwillig behandeln lässt, widersetzt sich der Junge aus ungeklärten Gründen einer Untersuchung. Dann: Ein Hund, den einen Patientin mit Ohnmachtsanfällen in die Klinik gebracht hat, sorgt für Aufregung im Krankenhaus und hilft den Ärzten der Erkrankung der Patientin auf die Spur zu kommen.

