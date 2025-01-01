Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Klinik am Südring

Doppelbilder

SAT.1Staffel 4Folge 282
Doppelbilder

DoppelbilderJetzt kostenlos streamen

Klinik am Südring

Folge 282: Doppelbilder

23 Min.Ab 12

Eine ältere Patientin sieht nach einem Autounfall alles doppelt. Die Ärzte befürchten eine schwere Erbkrankheit, an der auch andere Familienmitglieder der Patientin leiden. Doch deren weiteres Verhalten gibt den Ärzten Rätsel auf. Außerdem: Eine hochschwangere Frau bekommt frühzeitig Wehen. Was hat das vorzeitige Ende der Schwangerschaft verursacht?

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Klinik am Südring
SAT.1
Klinik am Südring

Klinik am Südring

Alle 6 Staffeln und Folgen