Klinik am Südring
Folge 284: Penisdesaster
23 Min.Ab 12
Ein verunfallter Bademeister wird auf der urologischen Station behandelt, doch plötzlich klagt sein Kollege auch über Probleme im Intimbereich - besteht ein Zusammenhang? Und: Ein junger Patient leidet nach einer Mandel OP an Nachblutungen aus dem Rachen. An und für sich keine ungewöhnliche Komplikation - bis die Ärzte erkennen, dass die OP Wunde nach wie vor heil ist. Woher kommt das Blut?
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Klinik am Südring
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1