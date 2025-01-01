Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Klinik am Südring

Leidige Lust

SAT.1Staffel 4Folge 285
Leidige Lust

Leidige LustJetzt kostenlos streamen

Klinik am Südring

Folge 285: Leidige Lust

23 Min.Ab 12

Eine Kassiererin weist sich wegen ominöser Anfälle selbst in die Klinik ein. Durch ihre permanenten, unerwünschten Sex-Höhepunkte, erreicht sie den Tiefpunkt ihres Lebens. Und: Eine junge Frau stürzt bei der Arbeit und bricht sich das Handgelenk. Allerdings machen sich die Ärzte mehr Sorgen wegen ihrer Kreislaufprobleme. Hat die Patientin die Trennung von ihrem Freund mehr mitgenommen als gedacht, oder gibt es doch eine andere Ursache für ihre Symptome?

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Klinik am Südring
SAT.1
Klinik am Südring

Klinik am Südring

Alle 6 Staffeln und Folgen