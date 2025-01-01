Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 4Folge 286
23 Min.Ab 12

Eine junge Food-Bloggerin hat sich in der Küche eine Verletzung zugezogen. Um der Patientin zu helfen, benötigen die Ärzte sogar die Unterstützung des Klinik-Hausmeisters. - Während eine ältere Dame auf ihre Untersuchung wartet, geht es ihrem Sohn plötzlich schlecht. Aus heftigen Kopfschmerzen entwickeln sich eine Lähmung und Sprachstörungen. Woran leidet der Mann und hat tatsächlich seine jüngere Freundin etwas damit zu tun?

