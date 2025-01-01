Klinik am Südring
Folge 287: Verborgene Sehnsucht
23 Min.Ab 12
Eine junge Frau wird nach einem Achterbahn-Unfall in der Notaufnahme der Klinik betreut. Besorgniserregend sind ihre Herzprobleme, die sich die Ärzte nicht erklären können. Wurde der Frau ihr Übergewicht zum Verhängnis? - Ein junger Familienvater wird nachts verletzt im Garten aufgefunden und in die Klinik gebracht. Er hat ein gebrochenes Handgelenk, zudem entdecken die Ärzte rätselhafte Fesselspuren. Und warum will er nur in der Klinik bleiben, wenn er ein Einzelzimmer bekommt?
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Klinik am Südring
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1