Klinik am Südring
Folge 288: Gute Mutter böse Freundin
23 Min.Ab 12
Eine Mutter wird von der Freundin ihres Sohnes eingeliefert, nachdem sie über einen Müllbeutel gestolpert ist, den die Freundin ungünstig abgestellt hatte. Wie schwer ist die Mutter verletzt und wieso hegt sie so einen Groll gegen die Freundin ihres Sohnemannes? Ein kleiner Junge klagt über Durchfall und Übelkeit, seine Mutter befürchtet, dass er sich bei seiner Schildkröte mit Salmonellen infiziert hat. Doch die Diagnose erweist sich schwieriger als gedacht.
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1