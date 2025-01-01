Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Klinik am Südring

Gute Mutter böse Freundin

SAT.1Staffel 4Folge 288
Gute Mutter böse Freundin

Gute Mutter böse FreundinJetzt kostenlos streamen

Klinik am Südring

Folge 288: Gute Mutter böse Freundin

23 Min.Ab 12

Eine Mutter wird von der Freundin ihres Sohnes eingeliefert, nachdem sie über einen Müllbeutel gestolpert ist, den die Freundin ungünstig abgestellt hatte. Wie schwer ist die Mutter verletzt und wieso hegt sie so einen Groll gegen die Freundin ihres Sohnemannes? Ein kleiner Junge klagt über Durchfall und Übelkeit, seine Mutter befürchtet, dass er sich bei seiner Schildkröte mit Salmonellen infiziert hat. Doch die Diagnose erweist sich schwieriger als gedacht.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Klinik am Südring
SAT.1
Klinik am Südring

Klinik am Südring

Alle 6 Staffeln und Folgen