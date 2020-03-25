Klinik am Südring
Folge 29: Hostel oder Herd
45 Min.Folge vom 25.03.2020Ab 12
Der Freund einer Patientin interessiert sich auffallend für deren Ausschlag. Dann finden die Ärzte heraus, dass ihre Erkrankung mit der Neueröffnung ihres Hostels zusammenhängt. - Eine junge Mutter wird nach einem Sturz mit Wahnvorstellungen eingeliefert - ohne ihr Baby! Wo ist der Säugling? - Nach dem Skateboard-Unfall einer Schülerin muss auch die Unfallursache geklärt werden. Wurde das Skateboard manipuliert? Aber von wem und warum?
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Klinik am Südring
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1