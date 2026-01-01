Zum Inhalt springenBarrierefrei
Den Kopf verdreht

SAT.1Staffel 4Folge 296
23 Min.Ab 12

Ein Mann stürzt aus einem Bus und wird in die Notaufnahme gebracht. Ist die attraktive Busfahrerin schuld oder steckt eine medizinische Ursache hinter seinem Unfall? - Ein Familienvater hat nach einem tragischen Unfall seinen Unterarm verloren und kommt mit der Situation nicht klar. Da ihm seine Prothese nun höllische Schmerzen bereitet, verweigert er jegliche medizinische Hilfe. Damit riskiert er aber nicht nur seine Gesundheit, sondern auch sein Familienglück.

