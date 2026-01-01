Klinik am Südring
Folge 296: Den Kopf verdreht
23 Min.Ab 12
Ein Mann stürzt aus einem Bus und wird in die Notaufnahme gebracht. Ist die attraktive Busfahrerin schuld oder steckt eine medizinische Ursache hinter seinem Unfall? - Ein Familienvater hat nach einem tragischen Unfall seinen Unterarm verloren und kommt mit der Situation nicht klar. Da ihm seine Prothese nun höllische Schmerzen bereitet, verweigert er jegliche medizinische Hilfe. Damit riskiert er aber nicht nur seine Gesundheit, sondern auch sein Familienglück.
Klinik am Südring
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1