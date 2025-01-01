Klinik am Südring
Folge 297: Reine Spinnerei
23 Min.Ab 12
Eine Frau kommt im schlechten Allgemeinzustand und mit knallrotem und geschwollenem Bein in die Notaufnahme. Die Ärzte stellen eine lebensgefährliche Blutvergiftung fest. Doch was ist die Ursache dafür? Warum gerät das Klinikteam plötzlich selbst in Gefahr? - Eine Frau von größerer Statur leidet an ständig wiederkehrenden Harnwegsinfekten. Doch als die Ärzte sie stationär aufnehmen wollen, wehrt sie sich vehement. Was löst ihr Verhalten und die anhaltenden Infekte aus?
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Klinik am Südring
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1