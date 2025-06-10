Klinik am Südring
Folge 298: Veilchen lügen nicht
23 Min.Ab 12
Ein Teenager wird von seiner Mutter mit einem Bluterguss am Auge in die Notaufnahme gebracht. Wurde das Mädchen zusammengeschlagen? Plötzlich bekommt die Patientin heftige Bauchkrämpfe. Wo rühren die Schmerzen her und hängen sie mit dem Veilchen zusammen? - Ein Mann wird nach einem Streit mit seiner Freundin von einem Auto angefahren und kämpft um sein Leben. Was war die Ursache für den Streit?
Klinik am Südring
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
