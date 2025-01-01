Klinik am Südring
Folge 30: Schwangerschafts(un)glück
45 Min.Ab 12
Eine junge Frau bekommt kurz vor der Entbindung Besuch von einem mysteriösen Mann. Plötzlich steht das Leben der Mutter und des Kindes auf dem Spiel! Und: Für das Team der Notaufnahme wird es persönlich: Ein Rettungssanitäter wurde im Dienst attackiert! Was ist zwischen ihm und dem Freund der Patientin vorgefallen? Außerdem: Das tragische Schicksal einer gehbehinderten Frau sorgt für Aufsehen. Dann will sie plötzlich ihren seit Jahren verschollenen Sohn gesehen haben.
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
Copyrights:© SAT.1