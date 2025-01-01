Zum Inhalt springenBarrierefrei
Klinik am Südring

SAT.1Staffel 4Folge 303
Folge 303: Mein Geschwisterlein

22 Min.Ab 12

Während der Kreißsaal-Begehung setzen bei einer werdenden Mutter die Wehen ein. Sie will ihr Kind auf natürliche Weise kriegen, doch bei der Geburt kommt es zu Problemen. Können die Ärzte ihr Leben und das ihres Kindes retten? - Eine Patientin wird mit gebrochenen Rippen auf der Chirurgie behandelt, nachdem ihr Freund ihr beim Krafttraining eine Langhantel auf ihren Brustkorb fallen gelassen hat. War das wirklich nur ein Unfall?

SAT.1
