Klinik am Südring

Ungeliebte Mitbewohner

SAT.1Staffel 4Folge 31
Folge 31: Ungeliebte Mitbewohner

45 Min.Ab 12

Eine junge Frau wird mit Verdacht auf Herzinfarkt auf die Intensivstation gebracht. Warum will sie trotzdem schnellstmöglich zurück zur Arbeit? - Ein alleinerziehender Papa kommt mit starker Atemnot in die Klinik. Er hat aber noch genug Kraft, seiner neuen Freundin zu verbieten, auf seine Tochter aufzupassen. - Eine Patientin kommt in der 32. Schwangerschaftswoche mit Schmerzen und Blutungen in die Klinik am Südring. Der Gynäkologe macht eine überraschende Entdeckung.

SAT.1
