Klinik am Südring

Zwei Dumme, ein Gedanke

SAT.1Staffel 4Folge 311
Folge 311: Zwei Dumme, ein Gedanke

23 Min.Ab 12

Ein Pärchen wird nach einem Sexunfall in die Notaufnahme eingeliefert. Dabei hat sich vor allem die Frau schwer verletzt und allem Anschein nach mehrere Knochen gebrochen. Der Arzt wundert sich, denn die Brüche lassen sich durch den Unfall kaum erklären, darüber hinaus scheint das Paar etwas vor ihm verheimlichen zu wollen. - Bei einem Teenager soll eine Routineoperation durchgeführt werden, doch der Zustand der jungen Frau verschlechtert sich plötzlich dramatisch.

