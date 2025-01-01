Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 4Folge 315
23 Min.Ab 12

Ein Mann wird nach einem Autounfall eingeliefert und erzählt, dass er ein junges Mädchen angefahren hat - doch von dem Mädchen fehlt jede Spur. Kurz darauf wird eine Patientin eingeliefert, auf die die Beschreibung passt, aber sie sagt kein Wort. Und: Tränen vor der Darmabszess-Operation bei Patientin Leni. Was muss die Seniorin noch so dringend regeln, dass sie gewillt ist, ihre Gesundheit und damit ihr Leben dafür aufs Spiel zu setzen?

SAT.1
