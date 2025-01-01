Klinik am Südring
Folge 315: Auf der Flucht
23 Min.Ab 12
Ein Mann wird nach einem Autounfall eingeliefert und erzählt, dass er ein junges Mädchen angefahren hat - doch von dem Mädchen fehlt jede Spur. Kurz darauf wird eine Patientin eingeliefert, auf die die Beschreibung passt, aber sie sagt kein Wort. Und: Tränen vor der Darmabszess-Operation bei Patientin Leni. Was muss die Seniorin noch so dringend regeln, dass sie gewillt ist, ihre Gesundheit und damit ihr Leben dafür aufs Spiel zu setzen?
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Klinik am Südring
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1