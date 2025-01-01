Klinik am Südring
Folge 36: Friedlich tödliche Ostsee
45 Min.Ab 12
Eine Rentnerin wird im Fieberdelir auf die Intensivstation verlegt und wegen einer Blutvergiftung behandelt. Was hat ein heimlicher Aufenthalt an der Ostsee damit zu tun? - Ein junger Uni-Streber wird zum Liebling seiner WG. Doch welche gesundheitlichen Konsequenzen hat das für ihn? - Eine Radfahrerin rast ungebremst auf ein Auto zu und bricht sich das Schienbein. Wurde ihr Rad manipuliert?
Klinik am Südring
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1