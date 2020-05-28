Zum Inhalt springenBarrierefrei
Ein Glas zu viel

SAT.1Staffel 4Folge 38vom 28.05.2020
Folge 38: Ein Glas zu viel

45 Min.Folge vom 28.05.2020Ab 12

Nur ein Glas Sekt löst eine Kette von Ereignissen aus, die drei junge Frauen in die Klinik führt und an deren Ende ein großes Geständnis steht. - Ein Mädchen wurde beim Einbruch in die Wohnung ihres Nachbarn erwischt. Was genau hatte sie dort vor? - Eine junge Frau glaubt, schwanger zu sein. Dabei will ihr Freund bald für einen neuen Job nach Amerika ziehen. Doch dann ergibt die Untersuchung eine erschreckende Diagnose.

SAT.1
