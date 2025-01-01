Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 4Folge 39
44 Min.Ab 12

Ein junger Mann mit einem pikanten Problem wird von seiner Mutter in die Notaufnahme gebracht. Die Zeit drängt, denn es droht ein Absterben des Gewebes. - Ein Mädchen kollabiert, als es sich trotz Krankheit auf den Schulhof seiner verhassten Schule quält. Was sie dazu bewogen hat, wird auch für die Ärzte wichtig. - Ein werdender Vater wurde überfallen. Das Klinikteam muss sich nicht nur sofort um ihn kümmern, sondern bald auch um seine hochschwangere Frau ...

