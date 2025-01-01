Zum Inhalt springenBarrierefrei
Klinik am Südring

Die Luft geht aus

SAT.1Staffel 4Folge 44
Die Luft geht aus

Klinik am Südring

Folge 44: Die Luft geht aus

44 Min.Ab 12

Eine Buchhalterin treibt ihre Freundin mit waghalsigen Unternehmungen an den Rand der Verzweiflung. Hat dies etwa mit ihren Atembeschwerden zu tun? - Eine Jura-Studentin erleidet nach einer wilden Partynacht einen Krampfanfall. Leidet sie an Epilepsie? Oder hat der Barkeeper ihr Drogen in den Drink getan? - Ein Baumarktmitarbeiter leidet an schweren Rückenschmerzen, die ihm vor seiner Kollegin unangenehm sind. Warum ist die Beziehung der beiden so angespannt?

SAT.1
