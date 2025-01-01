Klinik am Südring
Folge 46: Nur ein Vogelschiss
45 Min.Ab 12
Ein kleiner Patient wird von seinem Kinderarzt wegen einer Lungenentzündung an die Klink am Südring überwiesen. Dort macht der Doktor eine schockierende Entdeckung ... - Ein Schauspieler kommt mit Schmerzen im Knie in die Notaufnahme. Er ist unruhig und will sich partout nicht hinsetzen. Verbirgt er noch mehr vor den Ärzten? - Eine junge Frau hat beim Sex ständig Schmerzen. Nach der Diagnose fasst sie einen drastischen Entschluss.
Weitere Folgen in Staffel 4
Klinik am Südring
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
