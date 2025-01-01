Klinik am Südring
Folge 47: Schwitz und fertig
45 Min.Ab 12
Eine Frau kollabiert während eines Saunabesuchs. Für ihre beste Freundin ein Rätsel: Die Patientin war eigentlich auf dem Weg zu ihrem heißersehnten Klassentreffen. - Nach einer Bein-OP leidet ein Mann plötzlich unter Erektionsstörungen. Ist bei dem Eingriff etwas schief gelaufen oder gibt es eine andere Ursache? - Eine Frau leidet unter wiederkehrenden Schwindelattacken. Ihre Schwester vermutet sportliche Überanstrengung. Doch der wahre Hintergrund ist hochemotional.
Weitere Folgen in Staffel 4
Klinik am Südring
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
12
