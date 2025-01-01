Zum Inhalt springenBarrierefrei
Klinik am Südring

Staffel 4Folge 49
Folge 49: Bauer auf Abwegen

45 Min.

Ein Landwirt kracht bekifft mit seinem Traktor in eine Scheune und erleidet eine Pfählungsverletzung. Seine Mutter ist geschockt. Was ist bloß in ihren Sohn gefahren? - Eine Studentin ist auf einer Party zusammengebrochen und leidet schon länger unter ständiger Müdigkeit. Hat sie sich beim Feiern übernommen? - Ein junges Mädchen verletzt sich im Sportunterricht, als es trotz strikten Verbotes an einem Seil hochklettert. Warum?

