Klinik am Südring
Folge 53: Erwachsen werden ist schwer
45 Min.Ab 12
Eine Frau mit Brustschmerzen wird von ihrem Kollegen in die Notaufnahme gebracht. Hinzu kommt, dass die Patientin seltsame Wunden am Rücken aufweist. - Eine junge Essenskurierin zieht sich auf Inline-Skates eine schwere Fußverletzung zu und verstrickt sich in Widersprüche. Was verheimlicht sie? - Eine werdende Mutter leidet an starker Schwangerschaftsübelkeit, die sogar das ungeborene Baby gefährdet. Da offenbart sich eine bestimmte Obsession.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Klinik am Südring
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1