Ich will hier nicht weg

SAT.1Staffel 4Folge 55
Folge 55: Ich will hier nicht weg

45 Min.Ab 12

Ein einfacher Bruch des Kahnbeins bei einem wütenden Teenager führt dazu, dass die Ärzte um das Leben des Mädchens kämpfen müssen. - In der Klinik wird aus einem Besucher plötzlich ein Patient der Orthopädie. Doch was wirklich hinter seinen Beschwerden steckt, erstaunt alle. - Ein verschlucktes Bonbon enthüllt eine unentdeckte Krankheit und das Geheimnis einer Patientin ...

SAT.1
