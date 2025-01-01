Klinik am Südring
Folge 55: Ich will hier nicht weg
45 Min.Ab 12
Ein einfacher Bruch des Kahnbeins bei einem wütenden Teenager führt dazu, dass die Ärzte um das Leben des Mädchens kämpfen müssen. - In der Klinik wird aus einem Besucher plötzlich ein Patient der Orthopädie. Doch was wirklich hinter seinen Beschwerden steckt, erstaunt alle. - Ein verschlucktes Bonbon enthüllt eine unentdeckte Krankheit und das Geheimnis einer Patientin ...
Klinik am Südring
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1