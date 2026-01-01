Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 4Folge 59
45 Min.Ab 12

Nach einem Autounfall muss die Tochter des Verletzten herausfinden, warum dieser von der Straße abgekommen ist und wird mit einer Lebenslüge konfrontiert. Und: Als sie ihre verletzte Tochter in die Klinik bringen, erleben die Eltern eine peinliche Überraschung: Was hatte das brave Mädchen in seinem sexy Outfit vor? Außerdem: Eine Hochschwangeren muss nach einem Sturz aus dem Bett eine Plazentaablösung überstehen. Und auch die Beziehung zu ihrem Partner steht bald auf der Kippe.

