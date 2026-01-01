Klinik am Südring
Folge 59: Lebenslüge
45 Min.Ab 12
Nach einem Autounfall muss die Tochter des Verletzten herausfinden, warum dieser von der Straße abgekommen ist und wird mit einer Lebenslüge konfrontiert. Und: Als sie ihre verletzte Tochter in die Klinik bringen, erleben die Eltern eine peinliche Überraschung: Was hatte das brave Mädchen in seinem sexy Outfit vor? Außerdem: Eine Hochschwangeren muss nach einem Sturz aus dem Bett eine Plazentaablösung überstehen. Und auch die Beziehung zu ihrem Partner steht bald auf der Kippe.
Klinik am Südring
