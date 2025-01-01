Zum Inhalt springenBarrierefrei
Klinik am Südring

Unsichtbarer Tod

SAT.1Staffel 4Folge 62
Folge 62: Unsichtbarer Tod

44 Min.Ab 12

Die Polizei bringt einen verwirrten Autofahrer in die Klinik. Was hat er intus? Er schwebt jedenfalls in großer Gefahr - und er ist nicht der Einzige! - Eine verfrühte Zwillingsgeburt kündigt sich an. Der Vater hat es noch nicht geschafft, herzukommen. Aber die Frau will ihre Kinder partout nicht ohne ihren Mann bekommen! - Nach einer Schulter-OP klagt ein junger Mann über Schmerzen in den Beinen. Wie kann das sein?

SAT.1
