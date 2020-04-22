Klinik am Südring
Folge 67: Stress und Sperma
45 Min.Folge vom 22.04.2020Ab 12
Eine junge Frau hegt einen großen Kinderwunsch. Doch ihre Untersuchung gefährdet erst ihre Beziehung und dann ihre Zukunftspläne. - Ein junger Mann klagt über heftige Bauchschmerzen, doch dem Arzt kommen schnell Zweifel an seinen Beschwerden. Warum will der Patient unbedingt in der Klinik bleiben? - Ein Teenager ist vor der Schule zusammengebrochen. Doch nachts sorgt er dann erneut für große Aufregung.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Klinik am Südring
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1