Klinik am Südring

Für dich da

SAT.1Staffel 4Folge 69
Für dich da

Klinik am Südring

Folge 69: Für dich da

44 Min.Ab 12

Beim Joggen hat sich eine Frau am Kopf verletzt. Während sich ihr Freund sorgt, ist ihre Mitbewohnerin vom plötzlichen Auftauchen eben dieses Freundes irritiert. - Eine Frau kommt mit Unterleibsschmerzen in die Klinik. Ihr Mann ist angeblich auf Geschäftsreise. Doch die Patientin fürchtet, ihr Gatte könne eine Affäre haben. - Eine Frau kollabiert im Homeoffice vor ihrem Rechner. Die Rettungskräfte finden beim Eintreffen ein Baby, das nicht ihr gehört! Zu wem gehört das Kind?

