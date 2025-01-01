Klinik am Südring
Folge 71: Schwing dein Ding
44 Min.Ab 12
Ein Mann steckt nicht nur im übertragenen Sinne in der Klemme: Als ob das nicht genug wäre, dass er beinahe sein bestes Stück verliert, bringt er auch noch seine Freundin in Gefahr! - Nach einem Überfall leidet ein Familienvater unter Erinnerungslücken. Wird sein Gedächtnis bald wieder zurückkehren? - Eine Frau will nur ihre Freundin abholen, aber bricht mit Bauchkrämpfen zusammen. Warum verweigert sie die Untersuchung und will sogar abhauen?
