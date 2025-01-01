Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Klinik am Südring

Schwing dein Ding

SAT.1Staffel 4Folge 71
Schwing dein Ding

Schwing dein DingJetzt kostenlos streamen

Klinik am Südring

Folge 71: Schwing dein Ding

44 Min.Ab 12

Ein Mann steckt nicht nur im übertragenen Sinne in der Klemme: Als ob das nicht genug wäre, dass er beinahe sein bestes Stück verliert, bringt er auch noch seine Freundin in Gefahr! - Nach einem Überfall leidet ein Familienvater unter Erinnerungslücken. Wird sein Gedächtnis bald wieder zurückkehren? - Eine Frau will nur ihre Freundin abholen, aber bricht mit Bauchkrämpfen zusammen. Warum verweigert sie die Untersuchung und will sogar abhauen?

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Klinik am Südring
SAT.1
Klinik am Südring

Klinik am Südring

Alle 6 Staffeln und Folgen