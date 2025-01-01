Klinik am Südring
Folge 73: Das Herz geht steil
45 Min.Ab 12
Als ein junger Mann während der Arbeit in der Klinik zusammenbricht, offenbart sich ein persönliches Geheimnis. - Die Ärzte sind besorgt, als bei einer Patientin die Medikamente nicht anschlagen. Hat ihr Versteckspiel mit dem Freund etwas mit ihrer Krankheit zu tun? - Zwei jugendliche beste Freundinnen werden mit unterschiedlichen Verletzungen behandelt. Als sie aufeinandertreffen, stellen sie nicht nur ihre Mütter, sondern auch das Team der Klinik vor ein Rätsel ...
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Klinik am Südring
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1