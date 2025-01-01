Zum Inhalt springenBarrierefrei
Klinik am Südring

Das Herz geht steil

SAT.1Staffel 4Folge 73
Das Herz geht steil

Klinik am Südring

Folge 73: Das Herz geht steil

45 Min.Ab 12

Als ein junger Mann während der Arbeit in der Klinik zusammenbricht, offenbart sich ein persönliches Geheimnis. - Die Ärzte sind besorgt, als bei einer Patientin die Medikamente nicht anschlagen. Hat ihr Versteckspiel mit dem Freund etwas mit ihrer Krankheit zu tun? - Zwei jugendliche beste Freundinnen werden mit unterschiedlichen Verletzungen behandelt. Als sie aufeinandertreffen, stellen sie nicht nur ihre Mütter, sondern auch das Team der Klinik vor ein Rätsel ...

Klinik am Südring
Klinik am Südring

Klinik am Südring

