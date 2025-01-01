Klinik am Südring
Folge 8: Fremdgehen & Badeseen
45 Min.Ab 12
Einer Frau wurde beim Schwimmen in den Bauch getreten. In der Klinik dann der Schock: Die Patientin ist schwanger! Ist das Kind unverletzt? - Aufgrund von starken Hüftschmerzen droht die Motorradtour einer Frau mit ihrem Freund auszufallen. Doch woher kommen diese plötzlichen Schmerzen? - Während der Gartenarbeit bei seiner Nachbarin verletzt sich ein Teenager schwer. Als kurz darauf die Nachbarin selbst zur Patientin wird, hat sie einen belastenden Verdacht.
Klinik am Südring
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1