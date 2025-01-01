Klinik am Südring
Folge 80: Auf Augenhöhe
45 Min.Ab 12
Nach einem Rollerunfall werden zwei Frauen eingeliefert. Wie es zu dem Unfall gekommen ist, überrascht sogar die Ärzte. - Ein Mädchen bricht mit einer Nierenprellung zusammen. Angeblich ist es in der Schule gestürzt, doch dann stellt sich heraus: Die Schülerin hat geschwänzt. Was verschweigt sie? - Die Überfürsorge eines werdenden Vaters bringt seine schwangere Freundin in die Klinik - doch schnell stellt sich heraus, dass dies die Rettung für Mutter und Kind sein könnte.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Klinik am Südring
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1