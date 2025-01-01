Klinik am Südring
Folge 81: Dunkles Trauma
Zwei junge Mädchen wurden innerhalb einer Stunde im Stadtpark von einem Unbekannten angegriffen. Müssen die Ärzte mit weiteren Opfern rechnen? - Nach einem Unfall kann eine Patientin ihre unverletzte, linke Hand nicht benutzen. Der Therapeut hat einen schrecklichen Verdacht. - Zwei mögliche Väter begleiten die werdende Mutter in den Kreißsaal. Angeblich ist es ihr gleich, wer der Vater ist, doch in Wahrheit belastet sie die Frage aus gutem Grund sehr.
