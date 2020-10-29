Zum Inhalt springenBarrierefrei
Klinik am Südring

Der 62-Jährige, der aus der Klinik verschwand

SAT.1Staffel 4Folge 83vom 29.10.2020
Der 62-Jährige, der aus der Klinik verschwand

Der 62-Jährige, der aus der Klinik verschwandJetzt kostenlos streamen

Klinik am Südring

Folge 83: Der 62-Jährige, der aus der Klinik verschwand

44 Min.Folge vom 29.10.2020Ab 12

Seltsame Vorgänge auf Station: Ein älterer Patient ist verschwunden. Dann steht urplötzlich seine attraktive Versicherungsmaklerin auf der Matte. - Nachdem eine Frau nach einem Motorradunfall auf der Intensivstation landet, bangt die Familie nicht nur um ihre Gesundheit, sondern steht auch vor einer großen Frage. - Als sich die Bauchschmerzen einer Patientin als lebensbedrohlich erweisen, bricht ein sorgsam gesponnenes Lügengeflecht zusammen.

