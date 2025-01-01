Zum Inhalt springenBarrierefrei
Klinik am Südring

Falsche Zeit, falscher Ort

SAT.1Staffel 4Folge 84
Falsche Zeit, falscher Ort

Klinik am Südring

Folge 84: Falsche Zeit, falscher Ort

44 Min.Ab 12

Die Ärzte behandeln einen Patienten, der auf der Straße zusammengeschlagen wurde. Als Täter und Opfer in der Klinik aufeinandertreffen, spitzt sich die Situation zu. - Zocken in der Klinik! Ein begeisterter E-Sportler erleidet eine schwere Herzmuskelentzündung und hat ein großes Geheimnis vor seiner Mutter. - Zwei Schwestern streiten sich, wer sich um die pflegebedürftige Mutter kümmern soll. Dabei wird eine der beiden selbst zum medizinischen Notfall.

