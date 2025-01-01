Klinik am Südring
Folge 87: Mob, Mob, Hurra
44 Min.Ab 12
Eine Schülerin muss wegen eines Bruchs operiert werden. Ist die Verletzung die Folge einer Mobbing-Attacke oder steckt etwas anderes dahinter? Die Geburtstagsfeier einer Mutter endet auf der Intensivstation. Während die Ärzte um ihre Gesundheit kämpfen, entbrennt unter den Anwesenden ein dramatischer Streit ... Ein Unfallopfer verweigert die Behandlung und telefoniert pausenlos. Was ist so wichtig, dass der Mann dafür seine Gesundheit riskiert?
Klinik am Südring
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
Altersfreigabe:
12
