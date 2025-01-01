Zum Inhalt springenBarrierefrei
Klinik am Südring

Köln gegen Düsseldorf - Blutdruck Spezial

SAT.1Staffel 4Folge 90
Köln gegen Düsseldorf - Blutdruck Spezial

Köln gegen Düsseldorf - Blutdruck SpezialJetzt kostenlos streamen

Klinik am Südring

Folge 90: Köln gegen Düsseldorf - Blutdruck Spezial

44 Min.Ab 12

Ein Streit zwischen Keglern endet in der Klinik. Doch ist die Feindschaft wirklich groß genug, um das Leben eines der Männer zu gefährden? - Als eine ehrgeizige Sportlerin mit einer Knieverletzung in die Klinik kommt, bricht bei der Diagnose für sie eine Welt zusammen. Doch etwas anderes belastet sie noch mehr. - Ein Teenager verunglückt auf einer ungesicherten Baustelle. Der Grund für das Fehlen der Sicherung schockiert Ärzte und Unfallopfer gleichermaßen.

