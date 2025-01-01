Klinik am Südring
Folge 91: Tanz ab
45 Min.Ab 12
Nach einem dramatischen - aber doch skurrilen - Zwischenfall mit einer Trompete steht nicht nur die Freundschaft zweier Mädchen auf dem Spiel ... Eine Jugendliche bricht nach einem Gokart-Unfall mit Unterleibsschmerzen zusammen, doch sie will auf keinen Fall, dass ihr Vater davon erfährt ... Im Wartebereich bricht eine Patientin zusammen, doch keiner weiß, wieso. Die Situation ist lebensbedrohlich!
Klinik am Südring
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
12
