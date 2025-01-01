Klinik am Südring
Folge 94: Ein brauner Fleck
45 Min.Ab 12
Bei einem Team-Event verunglückt ein Mitarbeiter schwer. Eine große Belastung für die Kollegen, denn es scheint, als wurde der Unfall mutwillig herbeigeführt. - Nach einem wilden Liebesspiel klagt eine Patientin über heftige Brustschmerzen. Die Ärzte sind schockiert, als sie die Brüste der jungen Frau untersuchen. - Der Zustand einer Kellnerin verschlechtert sich rapide. Die Ärzte finden heraus, dass eine unterschätze Gefahr die junge Frau fast das Leben gekostet hätte.
Genre:Reality, Medizin
Produktion:DE, 2016
12
