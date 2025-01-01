Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Klinik am Südring

Feuerwehrmännlein

SAT.1Staffel 4Folge 97
Feuerwehrmännlein

FeuerwehrmännleinJetzt kostenlos streamen

Klinik am Südring

Folge 97: Feuerwehrmännlein

44 Min.Ab 12

Ein Haus in Flammen bringt eine junge Familie in Lebensgefahr! Wer steckt hinter der Brandstiftung, die dafür sorgte, dass ein kleiner Junge auf den OP-Tisch muss? - Eine junge Frau wird mit vorzeitigen Wehen aufgenommen und erfährt dabei, dass nicht nur ihr Baby in Gefahr ist, sondern auch dass ihre Eltern sie jahrelang belogen haben. - Ein junger Assistenzarzt wird plötzlich selbst zum Notfall! Doch wieso kennt ihn keiner in der Klinik, in der er angeblich arbeitet?

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Klinik am Südring
SAT.1
Klinik am Südring

Klinik am Südring

Alle 6 Staffeln und Folgen