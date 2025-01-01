Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kommissar Rex

Ein Toter und ein Baby

SAT.1 GOLDStaffel 9Folge 10
Folge 10: Ein Toter und ein Baby

45 Min.Ab 12

Der 18-jährige Thomas und die minderjährige Lisa sind ein heimliches Liebespaar. Was außer ihnen niemand weiß: Lisa ist im siebten Monat schwanger. Nach einer feuchtfröhlichen Party, bei der Thomas' Freund Manuel stirbt, verschwindet das Paar spurlos. Marc stößt auf eine Mauer des Schweigens. Keiner von Manuels Freunden kann oder will sich erinnern, was in der Nacht passiert ist ...

