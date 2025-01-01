Kommissar Rex
Folge 11: Sein letzter Sonntag
46 Min.Ab 12
Herr Walter ist ein ausgewachsenes Ekel: Ihm macht es sichtlich Spaß, Pflegepersonal und Zimmernachbarn in seinem Altenheim zu tyrannisieren - jetzt wurde er ermordet! Als Marc in diesem Fall zu ermitteln beginnt, kristallisieren sich sofort zwei Hauptverdächtige heraus: Walters Sohn Robert und der Rollstuhlfahrer Färber ...
Kommissar Rex
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Tiere, Action, Mystery
Produktion:DE, 1993
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1