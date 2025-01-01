Zum Inhalt springenBarrierefrei
Sein letzter Sonntag

SAT.1 GOLDStaffel 9Folge 11
Folge 11: Sein letzter Sonntag

46 Min.Ab 12

Herr Walter ist ein ausgewachsenes Ekel: Ihm macht es sichtlich Spaß, Pflegepersonal und Zimmernachbarn in seinem Altenheim zu tyrannisieren - jetzt wurde er ermordet! Als Marc in diesem Fall zu ermitteln beginnt, kristallisieren sich sofort zwei Hauptverdächtige heraus: Walters Sohn Robert und der Rollstuhlfahrer Färber ...

SAT.1 GOLD
