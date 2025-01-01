Kommissar Rex
Folge 8: Die Leiche lebte noch
45 Min.Ab 12
Marc und Rex werden zu Hilfe gerufen, nachdem ein betagter wohlhabender Mann namens Elmar Baumann in seiner Villa überfallen wurde. Bei ihren Ermittlungen nach dem Täter stoßen sie auf Baumanns langjährige Haushälterin Marga Benesch, die sich offensichtlich einige Wertgegenstände ihres Chefs unter den Nagel gerissen hat. Außerdem geraten zwei Handwerker ins Visier der Fahnder ...
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Kommissar Rex
Alle 10 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama, Tiere, Action, Mystery
Produktion:DE, 1993
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1