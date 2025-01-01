Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLDStaffel 9Folge 8
Folge 8: Die Leiche lebte noch

45 Min.Ab 12

Marc und Rex werden zu Hilfe gerufen, nachdem ein betagter wohlhabender Mann namens Elmar Baumann in seiner Villa überfallen wurde. Bei ihren Ermittlungen nach dem Täter stoßen sie auf Baumanns langjährige Haushälterin Marga Benesch, die sich offensichtlich einige Wertgegenstände ihres Chefs unter den Nagel gerissen hat. Außerdem geraten zwei Handwerker ins Visier der Fahnder ...

SAT.1 GOLD
